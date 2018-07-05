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Сущие копейки: в Госдуме рассказали о начислении депутатской пенсии

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

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Депутат, отработавший в парламенте более десяти лет, получает в среднем 63,5 тыс. рублей.

Средняя пенсия депутата Госдумы, который провел в стенах парламента от пяти до десяти лет, равняется 46,6 тыс. рублей. Об этом сообщают документы, выложенные на официальном сайте государственного органа.

В случае, если парламентарий отработал на благо родины более десяти лет, то доплата возрастает до 75% от номинальной зарплаты, которая составляет 84,7 тыс. рублей. В среднем, депутат на пенсии получает 63,5 тыс. рублей. Пенсия не полагается депутатам, отработавшим менее пяти лет, и ранее судимым.

Для сравнения, средняя пенсия в Петербурге на начало года, согласно данным Петростата, составляет 14,9 тыс. рублей. Средняя пенсия в Москве немногим больше – 17,5 тыс. рублей. Жители регионов получают куда меньше. В Республике Дагестан эта сумма равняется 8,7 тыс. рублей.

Ранее в правительстве России предложили повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году. Члены оппозиционных фракций в Госдуме заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать принятия реформы.

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Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Те граждане, что собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м. и так далее.

Согласно исследованиям «Левада центра», повышение пенсионной реформы не особо заботит россиян. В дни Чемпионата мира более 55% жителей страны думали о мундиале, о предстоящей реформе задумались около 30% граждан, еще 13% рассказали, что главной темой для них стало повышение цен на бензин.

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