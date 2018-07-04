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«Матрешка-Тур» обманула клиентов на 5 млн рублей

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Заявления на компенсации подали 43 человека, большая часть из них уже находится на рассмотрении.

Обманутые клиенты туроператора «Матрешка-Тур» потребовали компенсации за испорченный отпуск на общую сумму 5,3 млн рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на страховую компанию «Якорь» («Матрешка» была застрахована на 25 млн рублей, – прим. ред.).

Заявления подали 43 человека, большая часть из них уже находится на рассмотрении. Еще по четырем заявкам был подан неполный пакет документов.

Ранее туроператор предлагал клиентам, чьи вылеты не состоялись по причине снятия полетных программ, перебронировать тур на другое направление. Однако такие туристы уже не смогут рассчитывать на денежные компенсации, поскольку поездка состоялась.

Петербургского туристического оператора «Матрешка-Тур» исключили из Единого федерального реестра туроператоров 6 июня. На данный момент у опальной компании осталось последнее юридического лицо – ООО «Матрешка-Тур выездной туризм».

В сфере туроператорской деятельности предприятия указаны только «внутренний туризм» и «международный въездной». Финансовые гарантии юрлица истекают 7 августа.

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Информация о закрытии «Матрешка-Тур» начала появляться 5 июня. Сайт компании оказался недоступен, по телефонам отвечали сотрудники другой организации. По словам турагентов, у «Матрешки» остались невыполненные обязательства.

Несмотря на проблемы, «Матрешка» еще в мае продавала туры и утверждала, что все в силе. Ближе к концу месяца турагентство передало всех своих клиентов компании «Аврора БГ». Однако последняя компания получила лишь часть денег, внесенных клиентами за путевки. В итоге агентам приходилось доплачивать из своего кармана, чтобы отправить туристов отдыхать.

Финансовые трудности «Матрешки» начались в конце декабря прошлого года, когда Китай отказался предоставить туроператору слот под рейсы. В связи с этим «Матрешке» пришлось закрыть направление на тропический остров Хайнань.

Из-за этого более 160 петербуржцев долгое время не могли вернуться домой. Они были вынуждены продлить свой отпуск на неделю и получать выездные визы. Чтобы урегулировать ситуацию, «Матрешка» продала собственную компанию «Аврору БГ», специализировавшуюся на болгарском направлении, иностранной компании, название которой не раскрывается.

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