Семьи погибших при пожаре в «Зимней вишне» получат еще 2 млн рублей

Семьи погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» получат по 2 млн рублей дополнительной единовременной материальной помощи, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект 3 июля принял Совет народных депутатов Кузбасса.

«Дополнительную материальную помощь предлагается установить в размере 2 млн рублей за каждого погибшего гражданина в равных долях каждому члену семьи погибшего», – сказал заместитель губернатора региона по вопросам социальной политики Алексей Сергеев.

Помощь будет предоставляться за счет благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет для оказания помощи родным и близким погибших.

Ранее семьям погибших в ТЦ «Зимняя вишня» выплатили по 5 млн рублей компенсации. Это максимальные компенсации в российский истории, до сих пор близким погибших выделяли не более 3,2 млн рублей.

Пожар в торговом центре в Кемерово случился 25 марта. В результате инцидента погибли 60 человек. Причиной возникновения пожара, по версии МЧС, стало короткое замыкание в светильнике.

Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

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Сейчас по делу о пожаре проходят несколько человек, в том числе руководитель Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его вместе с начальником отдела надзора областного МЧС Григорием Терентьевым арестовали по подозрению в халатности и растрате.

Ранее суд арестовал владельца «Зимней вишни» Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

После трагедии масштабной проверке подверглись все торговые центры страны. Треть из них закрыли из-за многочисленных нарушений. Через два месяца после трагедии премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России, он предложил назначить на должность главы МЧС Евгения Зиничева. До него министерством с 2012 года руководил Владимир Пучков.

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