Пассажиропоток «Сапсанов» вырос на 10%

Пассажиропоток «Сапсанов», курсирующих между Петербургом и Москвой, вырос на 10%, сообщает пресс-служба РЖД. В июне скоростные поезда перевезли 523 тыс. клиентов, пик пришелся на дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу.

Всего с августа 2014 года «Сапсаны» перевезли более 30,5 млн пассажиров. В РЖД связывают рост пассажиропотока с привлекательными условиями поездки. Пассажиры готовы заплатить больше, но ехать быстро и с комфортом.

В настоящее время между столицами ежедневно курсируют 15 составов «Сапсанов». В среднем, скоростные поезда перевозят более 15 тыс. человек в сутки.

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Ранее стало известно, что расписание «Сапсанов» частично изменится с 6 по 19 сентября из-за работ по модернизации путей на перегоне Большая Вишера – Гряды.

Поезд № 771/757, следующий из Северной столицы в Нижний Новгород, в указанный период ходить не будет. Отменены «Сапсаны» №761 и 763 на 8, 9, 15 и 16 сентября, поезд № 760 в период с 6 по 19 сентября с направлением из города на Неве. Из Москвы не будут ходить поезда № 760 с 6 по 19 сентября и № 762 и 768 8, 9, 15 и 16 сентября.

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