Загранпаспорт и водительские права подорожают с 4 августа

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов нового образца. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, обойдется в 5 тыс. рублей вместо нынешних 3,5 тыс. рублей. Пошлина за получение водительского удостоверения вырастет с 2 до 3 тыс. рублей, выдача документа за регистрацию транспортного средства подорожает с 800 до 1,5 тыс. рублей.

Закон вступит в силу через месяц после подписания. Инициативу о повышении госпошлин весной этого года выдвинуло правительство России. В кабмине пояснили, что эти меры помогут компенсировать затраты на внедрение документов нового образца с электронными носителями информации. Повышение пошлины будет ежегодно приносить казне 42,3 млрд рублей.

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Для сравнения, на Чемпионат мира по футболу российские власти потратили 683 млрд рублей, на разрешение сирийского конфликта – около 120 млрд рублей (точные данные засекречены, – прим. ред.), на проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году – 1,5 трлн рублей.

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