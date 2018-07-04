В Петербурге 4 июля будет тепло и дождливо

В среду, 3 июля, в Северной столице будет стоять относительно теплая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

«Облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер ночью переменных направлений 2-6 м/с, днем западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 гр., в окрестностях до +8 гр., днем +18..+20 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет мало меняться. Восход солнца был в 03:44, закат будет в 22:21.

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Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в Северную столицу вернулось полноценное лето. «Ну и где те предсказатели, которые вещали, что все пропало, лето кончилось?» – спросил специалист, добавив, что потепление началось со вторник, 3 июля.

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