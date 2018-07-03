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В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые примет участие трансгендер

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© Фото: Instagram / @angelaponceofficial

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Испанка Анхела Понсе сделала операцию по смене пола в 2014 году.

В международном конкурсе «Мисс Вселенная» впервые примет участие модель-трансгендер Анхела Понсе. Об этом 26-летняя девушка из Севильи, ранее завоевавшая титул «Мисс Испания-2018», написала в своем Instagram.

«Я буду участвовать не с посланием "мира во всем мире", а с посланием толерантности, уважения, инклюзивности, любви к себе и другим», – сказала Понсе в интервью испанскому каналу Telecinco.

Понсе сделала операцию по смене пола в 2014 году. Спустя год модель попыталась пробиться в финал конкурса «Мисс Испания», но проиграла Мирее Лалагуне из Барселоны.

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Трансгендерам впервые разрешили участвовать в «Мисс Вселенная» в 2013 году. За год до этого широкий резонанс получила ситуация с не допуском к канадскому национальному этапу конкурса Дженны Талаковой, которая также изменила свой пол.

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