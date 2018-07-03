Картина дня: выход Швеции в полуфинал ЧМ-2018, откровения СК о взрыве в метро и переход Якупова в СКА

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала игра Чемпионата мира по футболу Швеция - Швейцария в Петербурге. Первыми о выходе скандинавов в четвертьфинал турнира написали «MR7» (19:03), «Санкт-Петербург.ру» (19:15) и «Regnum» (19:20).

Сборная Швеции обыграла Швейцарию в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Единственный мяч на 66-й минуте встречи забил лидер скандинавов Форсберг. Полузащитник решился на удар из-за пределов штрафной площади. Сфера, отрикошетив от ноги защитника швейцарцев Аканджи, влетела в ворота.

В дальнейшем шведы контролировали ход встречи, не давая сопернику создавать моменты у собственных ворот. В добавленное время желто-синие огранизовали разящую контратаку, которую Ланг смог прервать только ценой красной карточки.

Изначально судья хотел назначить пенальти, однако после видеопросмотра стало ясно, что швейцарец сфолил у ленточки штрафной. Опасный штрафной в исполнении Тойвонена отразил Зоммер, после чего арбитр дал финальный свисток. В 1/4 финала Швеция сыграет против победителя пары Англия - Колумбия.

Второй темой, согласно «Монитору», стали заявления Следственного комитета России, который назвал группировку, ответственную за теракт в петербургском метро. Оперативнее всех об этом написали «78.ru» (11:20), «ЗакС.ру» (12:22) и «Деловой Петербург» (12:22).

Следственный комитет назвал запрещенную в России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» причастной к организации теракта в петербургском метро.

Организаторы, активные участники и исполнители взрыва, скрывающиеся за границей, были объявлены в международный розыск. В отношении участников «Катиба Таухид валь-Джихад» возбуждены уголовные дела.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало подписание контракта СКА с экс-нападающим «Колорадо» Наилем Якупов. Быстрее всех об этом сообщили АБН (14:40), «Деловой Петербург» (14:45) и «Санкт-Петербург.ру» (14:50).

Руководство хоккейного клуба СКА заключило контракт с нападающим Наилем Якуповым из НХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе команды. Якупов будет играть за петербургских армейцев на протяжении двух сезонов. Контракт с форвардом действует до окончания сезона 2019/20. Нападающий дебютировал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз» в январе 2013 года, перед этим на драфте он был выбран под первым номером. Позднее Якупов играл в «Нефтехимике» в КХЛ, «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.

Самыми оперативными СМИ стали «Аргументы и факты в Петербурге», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».