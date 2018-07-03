СК назвал террористическую организацию, причастную к теракту в петербургском метро

Следственный комитет назвал запрещенную в России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» причастной к организации теракта в петербургском метро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление следователя в Мосгорсуде.

Организаторы, активные участники и исполнители взрыва, скрывающиеся за границей, были объявлены в международный розыск. В отношении участников «Катиба Таухид валь-Джихад» возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что следователи установили всех причастных к теракту в петербургском метро. Найти террористов удалось при помощи «электронных следов», остающихся при использовании различных способов связи.

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Теракт в Петербурге случился 3 апреля 2017 года. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась бомба. В результате происшествия погибли 16 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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