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Прощание с актрисой Ольгой Лозовой пройдет 5 июля‍

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© Фото: Instagram / @asyabrovko

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Церемония прощания начнется в 11:00 в Большом зале Театра музыкальной комедии.

Прощание с заслуженной артисткой России, актрисой Театра музыкальной комедии Ольгой Лозовой пройдет 5 июля, сообщили в пресс-службе театра. Церемония прощания начнется в 11:00 в Большом зале театра, отпевание – в церкви на Смоленском кладбище в 14:00.

Лозовая скончалась 1 июля на 47 году жизни после продолжительной болезни. Родилась артистка в городе Энгельсе, в 1990 году поступила в Волгоградский театр музыкальной комедии. В 1993 году ее позвали в Томский музыкальный театр, а в 1999 – в петербургский Театр музыкальной комедии.

«Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии - такой она была на сцене. Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом – такой она была и останется в памяти друзей», – отметили коллеги Лозовой.

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Ольга Олеговна знаменита по ролям Кармелы в «Донье Жуаните», Изабеллы в «Венских встречах», Минни в «Хелло, Долли!», Флоретты в «Синей бороде» и Ольги Хромовой в «Веселой вдове». Удавались артистке и роли в мюзиклах, где требовалась совершенно иная манера пения.

В 2004 году Лозовая получила первую премию на Международном конкурсе артистов оперетты им. Михаила Водяного в Одессе, в 2005 она стала заслуженной артисткой России, а в 2009 году получила медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

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