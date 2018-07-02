В Петербурге ветеринары бьются за жизнь раненой косули

Жизнь раненой косули, найденной накануне вечером на дороге под Зеленогорском, висит на волоске. Об этом рассказали ветеринары Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».

Всю ночь сбитая машиной косуля провела на кислородном аппарате. У животного, занесенного в Красную книгу Петербурга, диагностировали рваную рану на задней лапе и множество ссадин. По мнению специалистов, шанс на выживание есть, но он небольшой.

Фото: vk.com/veles_spb

Истощенного косуленка спасли местные жители. Малыш сидел под кустом и громко кричал. Сотрудники центра считают, что животное очень истощено. На данный момент оно весит 1,140 кг и отказывается есть с помощью соски.

Ранее в Смольном попросили петербуржцев не беспокоить воронят из-за периода гнездования птиц. По словам представителей комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, родители едва оперившихся воронят могут напасть на человека.

Читайте также:

В Смольном предупредили о выбегающих на дорогу лосях

В случае нападения птицы не стоит паниковать, так как эти действия только раззадорят ворону. Лучше отмахнуться от нее рукой, и тогда она поймет, что имеет дело с сильным противником.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.