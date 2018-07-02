Петербургский подросток получил два года условно за выбитый зуб полицейского на митинге Навального

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего активиста «Молодежного Яблока» Дмитрия Мякшина, выбившего зуб полицейскому в ходе несанкционированного митинга 12 июня 2017 года, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Защита Мякшина просила об оправдании подсудимого, однако суд согласился с доводами государственного обвинения, которое посчитало, что молодой человек напал на правоохранителя. Судя по видео, несовершеннолетний упал на полицейского, спрыгивая с памятника.

После оглашения приговора Мякшин объявил бойкот суду, подчеркнув, что такую ложь и цинизм понять невозможно. В чем заключается бойкот, он так и не пояснил.

Ранее, во время следствия, молодой человек изменил политические взгляды и подал заявление на вступление в «Молодую гвардию Единой России». По словам Мякшина, он не сошелся во мнениях со сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

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В воскресенье, 1 июля, в 39 городах России, за исключением тех, что принимают Чемпионат мира по футболу, прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В Омске на акцию протеста вышли около 1,5 тыс. человек, в Комсомольске-на-Амуре, насчитывающем около 250 тыс. жителей, около 1,5 человек

В мае текущего года Навальный провел митинг «Он нам не царь» по случаю инаугурации президента России Владимира Путина. По итогам несогласованного мероприятия в Москве задержали более 700 человек, в Петербурге правоохранителям не повиновались 217 человек. Более 70 из них получили арест или штраф.

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