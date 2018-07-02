В Петербурге выбрали памятники для аренды за 1 рубль

Комитет имущественных отношений Петербурга определил первые шесть объектов культурного наследия, которые можно будет арендовать за 1 рубль, сообщает пресс-служба Смольного. В ближайшее время пустующие и разрушающиеся здания будут выставлены на торги.

В список потенциальных лотов вошли павильон «Царский вокзал» в Пушкине, дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача» в Старом Петергофе, дом Челищева на Вознесенском проспекте, Александровские ворота Охтинских пороховых заводов на улице Химиков, загородный дом Змигродского и дача Кочкина в Сестрорецке.

Аукционы начнут проводить в конце 2018 года. Срок аренды каждого памятника составит 49 лет. Согласно условиям аренды, новые инвесторы должны будут восстановить здание и следить за его состоянием.

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На данный момент в Петербурге насчитывается около 30 разрушающихся объектов культурного наследия. В случае, если арендатор нарушит условия соглашения и, к примеру, не станет восстанавливать здание, город имеет право расторгнуть договор и обратиться в суд. Следить за выполнением условий договора будет профильный комитет Смольного.



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