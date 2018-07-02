Главный синоптик Петербурга предсказал потепление с 3 июля

Со вторник, 3 июля, в городе на Неве станет теплее. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, на текущий момент Северная столица еще находится в зоне циклона, однако ветер уже слабеет, а температура повышается.

Во вторник и среду ожидается до +22 градусов, в четверг и пятницу может быть чуть прохладнее – до +21 градуса, возможны осадки. Сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода» делают аналогичные прогнозы, однако по их данным, небольшие дожди будут идти с понедельника по воскреснье.

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Ранее Колесов говорил, что это лето в Северной столице будет теплым и сухим. Температура будет держаться на уровне +20 градусов. В прошлый год температура была такой же, но все три месяца было облачно, не хватало солнца.

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