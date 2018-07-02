Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке

Сервис Google Maps подписал Крымский мост как «Кримський Мiст». На украинский вариант названия обратила внимание пользователь Twitter под ником Ludmila Deyalta.

По ее словам, если смотреть на переправу со стороны Таманского полуострова, то мост пишется на русском языке. Украинская надпись появляется ближе к Крыму.

Ранее сообщалось, что Крымский мост появился на картах американской компании с двухдневным опозданием. Построить маршрут от Тамани до Керчи сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Изначально запустить автомобильное движение по переправе планировали в конце года, однако работы завершили с опережением графика.

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Президент России Владимир Путин торжественно открыл Крымский мост 15 мая. США и Европейский союз выступили против открытия переправы. Они считают незаконным референдум в Крыму, по итогам которого полуостров в 2014 году вошел в состав РФ.

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