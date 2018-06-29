В Петропавловской крепости 8 июля пройдет «День семьи, любви и верности»

Общегородской праздник «День семьи, любви и верности» пройдет 8 июля с 11:00 до 13:00 на Соборной площади Петропавловской крепости. Праздник, который в этом году включили в культурную программу Чемпионата мира по футболу, приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Святые, жившие в Муроме в XIII веке, считаются покровителями брака и семьи. Торжество начнется с чествования «свадебных юбиляров», чьей совместной жизни исполняется в этом году 25, 35, 40, 50 лет. Они будут награждены медалями «За любовь и верность».

Продолжат программу парад молодоженов и поздравления молодых семей, которые принимали участие в подобных мероприятиях в прошлом году, а теперь обзавелись первенцем. Всем молодоженам вручат памятные медали «В любви и согласии».

После официального награждения последует один из самых романтических флеш-мобов – множество влюбленных пар одновременно станцуют свой «танец молодоженов» прямо на Соборной площади.

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Закончится вечер концертной программой. Перед петербуржцами и гостями города выступят фолк-певица Лариса Луста и солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов.

На площадке праздника все желающие смогут получить консультацию специалиста-архивариуса о том, как правильно составить генеалогическое древо своей семьи, как и где искать необходимые документы.

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