Картина дня: погода на выходные, чеки за жетоны в метро и Ирина Баракат

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стало похолодание на предстоящие выходные. Первыми об этом сообщили «iReactor» (09:07), «Росбалт» (10:42) и «MR7» (10:59).

Согласно прогнозу, температура воздуха в городе на Неве в ночь на субботу, 30 июня, понизится до +11 градусов. Днем станет чуть теплее – до +14 градусов. Скорость северо-восточного ветра будет достигать 12 м/с. На протяжении всего дня будут идти небольшие дожди.

Атмосферное давление в субботу будет повышаться. В воскресенье, 1 июля, дожди в Петербурге продолжатся. Город прогреется только до +15 градусов. Ветер днем местами будет сильным.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало нововведение в петербургском метро, где начали выдавать кассовые чеки при покупке всех видов проездных билетов и жетонов. Быстрее всех петербуржцам об этом сообщили «78.ru» (16:07), «Деловой Петербург» (16:35) и «MR7» (18:20).

В метро начали выдавать чеки при покупке всех видов проездных и жетонов. Изменения связаны с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (№54-ФЗ)».

При оплате проезда через автомат система предлагает ввести номер мобильного телефона. В метрополитене заявили, что функция позволяет отправлять чек на телефон. Телефон высвечивается не по умолчанию, можно отказаться от этой функции.

По словам пресс-секретаря метро Юлии Шавель многие люди не стесняются выбрасывать чеки прямо у аппаратов в вестибюлях станций. В связи с этим руководство подземки попросило пассажиров забирать чеки с собой.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал приезд в Петербург семьи Ирины Баракат, раненой в Сирии. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (13:57), «Stroypuls» (14:10) и АБН (14:30).

В Петербург из Сирии доставили мужа и троих детей уроженки Украины Ирины Баракат, которая обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Самолет Ту-134 Минобороны РФ с семьей женщины приземлился на аэродроме Западного Военного округа в Северной столице утром 29 июня.

Ирина Баракат пострадала при обстреле в сирийском городе Алеппо. Она лишилась ноги и кисти руки, в связи с чем была доставлена для лечения в Северную столицу. Женщине требовался протез, который она могла получить только при наличии российского гражданства.

Баракат во время «прямой линии» с президентом РФ, состоявшейся 7 июня, попросила Путина помочь ей с получением паспорта. Глава России пообещал сделать все необходимое для женщины. Вскоре губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать помощь Баракат. Через несколько недель она получила гражданство России.

Самыми оперативными СМИ стали ИА «Regnum», «Аргументы и факты в Петерубрге» и «Невские новости».