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В России с Нового года подорожает вывоз мусора

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Жителям страны придется платить примерно на 30 рублей больше.

С 1 января 2019 года вывоз мусора в России подорожает на 12% (в среднем на 30 рублей больше, – прим. ред.), сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Чистая страна». Средний рост совокупного платежа за жилищно-коммунальные услуги увеличится на 1%.

В рамках «мусорной реформы» регионы до 1 мая 2018 года должны были выбрать регионального оператора, а до 1 июля утвердить новые тарифы для населения. После начала работы региональных операторов услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будут исключены из работ по содержанию и ремонту общего имущества.

На сегодня в 11 субъектах и муниципалитетах уже работают 13 операторов, 170 региональных операторов пока только выбраны в 67 субъектах России. В 13 регионах объявлены конкурсные процедуры по выбору 19 регоператоров. В Москве, Пермском крае и Самарской области конкурсные процедуры еще не запущены.

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Ранее в Смольном назвали разговоры о существенном повышении платы за вывоз мусора в Петербурге преждевременными. В комитете по тарифам заверили, что на деле размер платы существенно не изменится. Власти планируют установить предельный тариф, который будет близок к тому, что действует в настоящее время.

«В среднем платеж гражданина будет приближен к уже существующему. Безусловно выиграют люди, которые занимают большую площадь в квартирах, в которых они проживают, потому что взыматься плата будет не с квадратного метра, а с человека», – цитирует телеканал «78» замглавы комитета по тарифам Ирину Богуславскую.

По ее словам, что к июлю региональный оператор ГУП «МПБО-2» должен предоставить свои расчеты по поводу собственных расходов. Чиновники же проведут экспертизу и проверят их на обоснованность.

Первыми о серьезном повышении тарифов за вывоз мусора заговорили экологи из «Зеленого креста». Активистов возмутил тот факт, что ГУП «МПБО-2», замешанное в «темных» делах с администрацией Петербурга, стало региональным мусорным оператором. Ее выбрали из пяти других компаний, при том все участники конкурса набрали одинаковое количество баллов.

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«Комплекс ГУП «МПБО-2» знаменит тем, что в свое время был отнят у законного владельца с применением ОМОНа и частных охранных структур. Это был типичный рейдерский захват, осуществленный под руководством тогдашнего руководителя Комитета по благоустройству.

«В результате приносивший прибыль мусороперерабатывающий завод стал дотируемым, а полигон «Новоселки», куда «МПБО-2» свозит отходы, стал в прямом смысле источником головной боли для жителей севера Петербурга», – сказал председатель Северо-Западного филиала «Зеленый крест» Юрий Шевчук.

Председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин считает, что централизация очень плохо скажется на конкуренции и тарифах. По его мнению, монополия будет пускать на этот рынок только «своих». При этом рано или поздно она сядет на бюджет и будет сосать из него деньги.

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С 1 января 2019 года в России начнет действовать реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В связи с этим, утилизация мусорных отходов для россиян подорожает в среднем на 12%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Чистая страна», специалисты которой работают над данной реформой. Отмечается, что до 1 мая 2018 года субъекты РФ должны были выбрать регионального оператора, а до 1 июля — утвердить новые тарифы для населения. В платежке появится новая строка об утилизации мусора, а старая исчезнет. В среднем, общая плата за ЖКУ в результате «мусорной реформы» увеличится на 1%. Члены ассоциации «Чистая страна» уверены, что россиянам не стоит беспокоиться о значительном подорожании услуг – максимум придется платить на 30 рублей в месяц больше. 'По материалам юридической социальной сети www.9111.ru ©'
С 1 января 2019 года в России начнет действовать реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В связи с этим, утилизация мусорных отходов для россиян подорожает в среднем на 12%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Чистая страна», специалисты которой работают над данной реформой. Отмечается, что до 1 мая 2018 года субъекты РФ должны были выбрать регионального оператора, а до 1 июля — утвердить новые тарифы для населения. В платежке появится новая строка об утилизации мусора, а старая исчезнет. В среднем, общая плата за ЖКУ в результате «мусорной реформы» увеличится на 1%. Члены ассоциации «Чистая страна» уверены, что россиянам не стоит беспокоиться о значительном подорожании услуг – максимум придется платить на 30 рублей в месяц больше. 'По материалам юридической социальной сети www.9111.ru ©'

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