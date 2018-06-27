В Петербурге продают «Подорожник» с символикой ЧМ-2018 за 20 тысяч рублей

В Петербурге волонтер Чемпионата мира продает «Подорожник» с символикой турнира за 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба сервиса «Юла». На данный момент это самая дорогая памятная карта, выставленная на продажу.

Торговать электронными кошельками начали еще в начале мая. Тенденция зародилась в Москве, после чего в середине июня докатилась до Северной столицы.

В среднем, «Подорожник» с символикой ЧМ-2018 продают за 1,7 тыс. рублей, что превышает обычную цену (60 рублей) в 29,4 раза. Московскую «Тройку» отдают за 375 рублей, что дороже номинала в 7,5 раз (50 рублей).

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Ранее стало известно, что до конца 2018 года «Подорожник» начнет действовать во всех автобусах, которые ездят между Петербургом и Ленобластью. Изменения решили ввести после пилотного проекта на автобусах 569А и 692 от Кудрово до станции сетро «Улица Дыбенко», который был признан удачным.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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Фото: пресс-служба сервиса «Юла»