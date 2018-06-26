Вишневский попросил открыть для петербуржцев пляжи Финского залива

Депутат ЗакСа Борис Вишневский попросил вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова открыть доступ к береговой линии Финского залива для всех петербуржцев. По словам парламентария, в последние годы территории пансионата «Дюны», санаториев «Белые ночи» и «Сестрорецкий курорт» оказались в частной собственности.

В итоге владельцы частной собственности начали ограничивать или запрещать петербуржцам проход через территорию, что нарушает требования закона. Ситуация обострилась после информации о продаже «Дюн» «Газпрому».

Вишневский предлагает решить проблему, установив в отношении указанных участков публичный сервитут (признанное законом право ограниченного пользования чужим имуществом или объектом, – прим. ред.).

Ранее, в начале мая, депутат ЗакСа отреагировал на попытки пансионата «Дюны» ограничить проход к Финскому заливу, направив соответствующее обращение прокурору Петербурга Сергею Литвиненко. Спустя несколько недель надзорный орган решил проблему, объявления о закрытии прохода были сняты.

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ООО «Санаторий Дюны», подконтрольное «Группе ЛСР», в 2005 году взяло в аренду комплекс на срок до 2053 года, а затем вознамерилось приватизировать их. Ранее «пансионат принадлежал гендиректору ЛСР Андрею Молчанову, однако позже его переоформили на вышеуказанную «дочку». В результате ЛСР потеряла право приоритетного выкупа имущества.

После нескольких неудачных попыток в конце 2017 года Смольный продал пансионат ООО «Санаторий Дюны» за 1 млрд 10 млн рублей, стоимость была определена СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости».

Сделка возмутила градозащитников и представителей власти. Депутат ЗакСа Максим Резник попросил прокуратуру проверить продажу комплекса. По его словам, бюджет Петербурга «может потерять миллиарды в результате преступного сговора». Он заявил, что кадастровая стоимость участка составляет 1,15 млрд рублей, участники рынка готовы отдать за него до 5 млрд рублей.

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