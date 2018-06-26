За репосты перестанут сажать

В Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты, сообщает «Коммерсантъ». Авторами инициативы выступили депутаты Алексей Журавлев («Родина») и Сергей Шаргунов (КПРФ). По мнению парламентариев, эти меры позволят установить справедливую ответственность за совершение незначительных проступков и снизить социальную напряженность.

В настоящее время статья 282 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, рациональности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета.

Авторы законопроекта предлагают убрать из статьи упоминание интернета и СМИ, оставив действующее уголовное наказание за вышеперечисленные действия. В КоАП же добавить новую статью «пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства».

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Она предполагает штрафы от 10 до 20 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток, если действия были совершены при помощи интернета и СМИ. За те же действия, но совершенные с использованием служебного положения или группой лиц, по-прежнему предлагается возбуждать уголовные дела.

В пояснительной записке Журавлев и Шаргунов привели статистику, в соответствии с которой за репосты в 2012 году получили наказание 118 человек, в 2015 году это число возросло до 369, а в 2017 – до 460. В правительстве, как и в Верховном суде, инициативу депутатов Госдумы не одобрили. Сейчас проект отправлен на доработку.

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