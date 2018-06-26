Жара закрыла грузовикам КАД и федеральные дороги

КАД и трассы федерального значения – «Россия», «Кола», «Скандинавия», «Сортавала» и «Нарва» – могут закрыть для грузовиков из-за жары. Соответствующий приказ отдал глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойтов.

С 5 июля по 31 августа в период с 10:00 до 22:00 движение большегрузов по указанным дорогам будет запрещено, если столбик термометра покажет +32 градуса и выше.

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В настоящий момент в Петербурге продолжают ремонтировать участки кольцевой автодороги. Сегодня, 26 июня, перекроют два съезда на пересечении КАД с Московским шоссе.

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