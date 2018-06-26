В Петербурге 26 июня будет тепло и ясно

Во вторник, 26 июня, в Северной столице будет стоять теплая и солнечная погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Столбик термометра покажет до +24 градусов.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 гр., днем +22...+24 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо повышаться. Восход солнца был в 03:36, закат будет в 22:25.

Ранее синоптики назвали май 2018 года самым жарким для Петербурга за последние 100 лет. Средняя температура превысила +15 градусов, что стало третьим результатом с 1897 года, когда было зафиксировано +16,2 градуса. На втором месте, согласно синоптикам, май 1906 года (+15,7).

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