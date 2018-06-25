Милонов обрушился с критикой на Улицкую за слова об отсталой нации

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал российскую писательницу Людмилу Улицкую, которая в интервью украинскому телеканалу заявила, что Россия и страны бывшего СССР отстают от цивилизованной Европы на 150 лет, сообщает «ПолитЭксперт». По мнению женщины, наша страна регрессирует и превращается в провинцию.

«Я бы акцентировал на 150 годах. Видать, госпожа Улицкая считает, что мы начали отставать с тех пор, как отменили крепостное право. Ну, так, плюс-минус. Видимо, это отделяет нас от цивилизованной Европы и США, которые отказались от рабовладельческого строя лишь век спустя», – ответил на заявления Улицкой Милонов.

Депутат Госдумы добавил, что разговор между писательницей и украинским журналистом отдавал «нацистским душком», так как собеседники сразу заговорили о какой-то генетической нечистоте русской нации. По мнению Милонова, разговор об осталых нациях недопустим в современном обществе.

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«Госпожа Улицкая допустила шовинистическое высказывание, признав нацию отстающей. После Нюрнбергского процесса мы вроде бы как исцелились от этой проблемы, но, видимо, не данная писательница», – заключил Милонов.

Ранее Милонов преложил штрафовать людей, которые ходят в полуобнаженном виде по улицам городов федерального значения. Парламентарий предлагал ввести ограничения для Петербурга еще в 2015 году, когда работал в ЗакСе. Тогда инициатива депутата о штрафах в размере от 3 до 5 тыс. рублей не нашла поддержки в парламенте.

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