Футбольные фанаты осушили запасы пива в Петербурге

В первую неделю Чемпионата мира по футболу болельщики взялись за запасы пива в Северной столице, сообщает «Мойка 78». Расходы на пенное в городе на Неве увеличились на 80%. Продажи пива в период с 14 по 17 июня увеличились на 11%. А вот крепкий алкоголь футбольные болельщики не оценили. Продажи водки, виски и коньяка выросли незначительно.

В основном, пенные напитки болельщики покупали в барах. Расплачиваться за покупки предпочитали банковскими картами. Есть болельщики предпочитали в кафе и ресторанах. Расходы на еду и напитки в заведениях общепита за первую неделю мундиаля выросли на 17%.

Помимо еды, поклонники футбола активно запасались сувенирами с символикой ФИФА. Особой популярностью пользовались значки, брелоки, кепки и флажки, которые можно легко упаковать в багаж и увезти на родину.

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Чемпионат мира проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. В пятницу, 22 июня, на стадионе «Зенит-арена» встретились сборные Бразилии и Коста-Рики. Матч завершился со счетом 2:0.

Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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