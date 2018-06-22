Факелы Ростральных колонн зажгут в честь петербургских выпускников

Факелы Ростральных колонн зажгут в честь праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет в Северной столице в ночь на 24 июня, сообщает пресс-служба ГРО «ПетербургГаз». Яркое пламя будет освещать Стрелку Васильевского острова с 22:00 до 03:00.

Накануне специалисты организации проверили оборудование и произвели пробный розжиг. Ростральные колонны – один из главных символов Северной столицы. Факелы горят несколько раз в году – на новогодние и рождественские праздники, в День снятия блокады и в День Победы, в День защитника Отечества и День ВМФ, День города, на «Алые паруса» и в День энергетика.

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Ранее стало известно, что на «Алые паруса» в городе будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы, метро будет работать круглосуточно. Из-за гуляний не будут разводить мосты за исключением Троицкого моста. Переправа окажется недоступна для автомобилистов с 12:00 23 июня до 18:00 24 июня.

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