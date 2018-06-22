Федеральную трассу «Кола» перекроют 25 июня из-за разводки Ладожского моста

Федеральную трассу «Кола» 25 июня в период с 15:00 до 15:45 перекроют из-за разводки Ладожского моста, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В время вниз по реке пройдут баржебуксирные составы с максимальным высотным габаритом 17,8 м.

Технологическая разводка Ладожского моста производиться при температуре не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с. Ранее, 18 июня, переправу разводили для прохода яхты «Rzeszowiak» с максимальным высотным габаритом 18 м.

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