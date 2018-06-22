Электродепо «Южное» заработает в сентябре (ФОТО)

Электродепо «Южное» в Шушарах заработает в сентябре, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. К этому времени объект передадут в эксплуатацию СПб ГУП «Метрополитен».

Готовность электродепо составляет 100%. По словам представителей Смольного, «Южное» включает в себя более 30 зданий и сооружений для отстоя, обслуживания и ремонта поездов и инфраструктуры «фиолетовой» ветки.

На данный момент часть составов находится на территории электродепо. Подходит к концу монтаж оборудования для досмотра пассажиров, устанавливаются камеры видеонаблюдения.

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Ранее стало известно, что станцию метро «Южная» откроют для пассажиров 1 января 2019 года. К лету у станции поставят новую остановку, в декабре откроют разворотное кольцо и перехватывающую парковку. Весь транспортно-пересадочный узел будет готов к 2022 году.

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