В ЗакСе предложили защитить сбережения пайщиков от мошенников

Депутаты петербургского ЗакСа предложили ужесточить законодательство в сфере потребительских кооперативов и установить дополнительные гарантии защиты сбережений пайщиков. Соответствующий законопроект рассмотрели в первом чтении.

Документ предлагает запретить выдачу займов физическим или юридическим лицам, не являющимся членами потребительского общества. Запретят кооперативам указывать в своей рекламе прибыль, которую якобы получит пайщик.

По словам авторов законопроекта, предсказать конкретный размер дохода невозможно, поскольку распределение прибыли происходит только по итогам прошедшего финансового года.

Читайте также:

В ЗакСе поддержали многократное увеличение штрафов за грязь в детсадах и поездах



Поводом для изменения в законе стал скандал с кредитно-потребительским кооперативом «Семейный капитал». С момента основания (в 2011 году, – прим. ред.) его членами стали десятки тысяч пайщиков, которые передали в управление свыше 3 млрд рублей.

Спустя пять лет «Семейный капитал» признали банкротом. Тогда в отношении руководителей-собственников возбудили уголовное дело о мошенничестве, однако большую часть средств пайщиков найти так и не удалось.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.