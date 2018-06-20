В Канаде легализовали марихуану

Сенат Канады полностью легализовал продажу и употребление марихуаны, сообщает Associated Press. Теперь любой совершеннолетний гражданин сможет свободно покупать до 30 граммов наркотика и выращивать до четырех кустов конопли.

Марихуану можно будет продавать в онлайн-магазинах, при этом каннабис не должен распостраняться в тех местах, где продают табак и алкоголь. Фактически закон вступит в силу через два месяца. Это время потребуется для того, чтобы провинции могли наладить торговлю и разработать правила, регулирующие распространение наркотика.

Особо жаркие споры сенаторов вызывал возраст, с которого следует узаконить потребление марихуаны. Изначально его планировали поднять до 21 года, однако большинство сенаторов согласились с тем, что эта мера будет способствовать росту черного рынка.

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На данный момент процесс легализации марихуаны происходит во многих странах мира. В 2013 году каннабис узаконил Уругвай. Аналогичное решение приняли несколько штатов США. В Канаде с 2001 года было разрешено употреблять каннабис в медицинских целях.

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