Макаров отказался от аренды трех льготных дач в Солнечном

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров после публикаций СМИ отказался от трех льготных дач в Солнечном, предназначенных для инвалидов и малоимущих семей. По словам главы парламента, он арендовал домики по коммерческой, а не по льготной цене. Участки были указаны в его декларации.

«Я отказался от аренды спустя 15 секунд после публикации. Если вы посмотрите на эти курятнички, вы увидите, что их никто не арендует, потому что жить там невозможно», – сказал парламентарий, добавив, что в домиках нет горячей воды и других удобств.

Спикер ЗакСа подчеркнул, что с такими участками нужно что-то делать, так как они потом остаются на балансе города. По мнению Макарова, будет здорово, если тысячи человек возьмут в аренду подобные участки, благоустроят их и затем отдадут в аренду льготникам.

Сами льготники уже неоднократно жаловались на проблемы с арендой участков. Чиновники ущемляют их права в пользу коммерческих арендаторов. О проблеме заявляли даже в прокуратуре, которая в 2015-2016 годах проводила соответствующую проверку.

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На прошлой неделе «Новая газета в Петербурге» сообщила, что Макаров арендовал три дома в поселке Солнечный, входящие в государственный дачный фонд. Договор на первый и второй «курятнички» спикер ЗакСа заключил в ноябре 2015 года, на третий – в сентябре 2016 года.

Все арендные соглашения были рассчитаны на 10 лет. Действующее законодательство разрешает брать подобные участки только на год.

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