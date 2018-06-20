С «Зенит-арены» вывезли 33 грузовика мусора после матча Россия - Египет

С «Зенит-арены» после игры Чемпионата мира между Россией и Египтом вывезли 330 кубометров мусора, сообщили в комитете по благоустройству. Этот объем приблизительно равен вместимости 33 грузовиков. Порядок на стадионе до двух часов ночи наводили 135 дворников, им помогали три десятка единиц техники.

Уборку Невского проспекта, Большой и Малой Конюшенных улиц вели до глубокой ночи. К утру дороги, тротуары и скамейки вымыли с использованием специальных шампуней. Чистоту фан-зоны на Конюшенной площади обеспечили 30 дворников.

Вечером 19 июня сборная России одержала убедительную победу над Египтом со счетом 3:1 и практически обеспечила выход в плей-офф турнира. Заключительную игру группового этапа против Уругвая наша национальная команда проведет в Самаре 25 июня.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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