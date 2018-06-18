Арбитражный суд: Университет телекоммуникаций сдавал помещения в аренду неправомерно

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил решение петербургского УФАС России о том, что СПбГУТ имени Бонч-Бруевича незаконно заключил договоры аренды на недвижимость без проведения торгов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В УФАС считают, что в 2015 году Университет телкоммуникаций без торгов заключил 12 договоров аренды, тем самым нарушив закон о защите конкуренциии. Представители вуза не согласились с данным решением и обратились в суд.

После трех судебных тяжб кассация поддержала выводы антимонопольщиков, что при заключении 11 договоров было нарушено законодательство. В своем постановлении суд отметил, что действия университета привели к тому, что «некоторые организации получили преимущество на высококонкурентном товарном рынке услуг по аренде недвижимого имущества».

Согласно закону о защите конкуренции, вуз имеет право заключать договор аренды на недвижимость только по результатам проведения конкурса или аукциона.

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Ранее в отношении ректора СПбГУТ Сергея Бачевского вобудили уголовное дело. По мнению следствия, глава университета с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым, нарушив несколько законов. Из-за этого университет недополучил 1,7 млн рублей.

Изначально Бачевского отправили под домашний арест. В начале ноября его остранили от должности, тогда же меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

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