У петербургского метро может появиться собственное подразделение взрывотехников

Петербургское метро может обзавестись собственным подразделением взрывотехников для обследования станций. Об этом говорится в ответе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на обращение депутата ЗакСа Алексея Цивилева.

Изначально руководство подземки предлагало разместить у себя мобильные группы Росгвардии, наделенные полномочию по обследованию станций, однако инициатива не нашла поддержки внутри силовых структур.

На данный момент в метро пытаются усилить безопасность с помощью рентгенотелевизионных установок с самопроявляющейся пленкой. Решение об их закупке может быть принято по итогам опытной эксплуатации.

Ранее Минтранс пришел к выводу, что во всех подземках страны нужно официально разрешить фото- и видеосъемку и не запрещать перевозку детей в колясках, сообщают «Известия». Курение электронных сигарет в метро планируют запретить, размер багажа, который можно возить бесплатно, ограничат.

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Летом 2017 года петербургский метрополитен в рамках эксперимента проводил тотальный досмотр пассажиров на четырех станциях в течение шести дней. В результате у входа в метро образовались огромные очереди.

Негативные отзывы об эксперименте побудили Смольный обратиться в правительство России и министерство транспорта с предложением выработать оптимальную технологию досмотровых мероприятий в условиях большого пассажиропотока. После этого Минтранс подготовил проект поправок в законодательство, где решено отказаться от тотального досмотра пассажиров метро.

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