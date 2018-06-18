AliExpress, готовься: ФТС предложила обложить пошлиной все интернет-покупки за рубежом

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила облагать пошлиной все покупки в зарубежных интернет-магазинах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников.

Соответствующая инициатива уже направлена в Минфин. Нововведение предлагается принять через год-полтора. ФТС рассчитывает сделать конкурентоспособной российскую интернет-торговлю и ежегодно пополнять бюджет страны на 25 млрд рублей.

На данный момент в России не взимается денежный сбор за посылки, стоимость которых за месяц не превышает тысячу евро, а вес – 31 кг. Сверх этой суммы размер пошлины составляет 30%, но не менее четырех евро за один кг.

Читайте также:

AliExpress запустит «Лоукостер» в России



Ранее в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) договорились постепенно снижать порог стоимости беспошлинных покупок: с 2019 года – до 500 евро, с 2020 – до 200. Минфин предлагал установить 500 евро с июля 2018, но одобрения правительства не получил.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.