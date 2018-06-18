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В правительстве рассказали о планах отказаться от балльной пенсионной системы‍

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

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По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это сложное решение, но его придется принять.

Правительство намерено отказаться от «балльной» пенсионной системы, существующей с 2015 года. Об этом в эфире телепрограммы «Воскресный вечер» на «России 1» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», – сказала Голикова.

Экс-председатель Счетной палаты добавила, что с 2019 года размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. Она отметила, что это нельзя считать «как среднюю температуру по больнице», подобный расчет носит индивидуальный характер.

На данный момент трудовая пенсия существует в двух видах – страховой и накопительной. Для расчета первой введен «индивидуальный пенсионный коэффициент» (балл), которым оценивается каждый год работы. Накопленные баллы переводятся в рубли (1 балл равен 64,1 руб., – прим. ред.), для получения пенсии необходимо как минимум 30 баллов.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Сейчас на пенсию мужчины выходят в 60 лет, женщины – в 55.

Согласно законопроекту , повышение пенсионного возраста связано и с «изменением статуса женщины в обществе». По мнению авторов документа, это объясняется «равным распределением домашней нагрузки на членов семьи». В связи с этим женщины будут выходить на пенсию на два года раньше мужчин, а не на пять, как сейчас.

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Одним из методов, которые позволят повысить пенсии в стране, станет изменение налога на добавленную стоимость (НДС). По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, его планируют увеличить с 18 до 20%, чтобы бизнес понес «часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров».

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что изменения позволят пополнять бюджет России ежегодно более чем на 600 млрд рублей. Средства направят не только на повышение пенсий, но и на другие стратегические задачи.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение ставки неизбежным в текущих условиях. По его словам, одной из причин изменений стало снижение доходов государства из-за падения цен на нефть.

«Еще в начале 2014 года цены на нефть были 110-100 долларов (за баррель, – прим. ред.), сегодня они 76 долларов, то есть на треть упали доходы от нефти. И, конечно, это сказывается на доходах и федеральных, и бюджетов субъектов РФ», – сказал он.

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