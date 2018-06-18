В Петербурге 18 июня будет жарко и ветрено

В понедельник, 18 июня, в Северной столице будет стоять жаркая погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-5 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 гр., днем +23...+25 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет мало меняться. Восход солнца был в 03:34, закат будет в 22:24.

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Ранее синоптики назвали май 2018 года самым жарким для Петербурга за последние 100 лет. Средняя температура превысила +15 градусов, что стало третьим результатом с 1897 года, когда было зафиксировано +16,2 градуса. На втором месте, согласно синоптикам, май 1906 года (+15,7).

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