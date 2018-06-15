РЖД начала распродажу билетов в купе на июнь и июль

С 15 июня РЖД запустили распродажу билетов в купе на июнь и июль, сообщает пресс-служба компании. Билеты на верхние места можно приобрести по цене от 990 рублей, их количество ограничено. Из Петербурга по акции можно добраться в Москву, Казань, Волгоград, Самару, Саранск, Ростов-на-Дону, Адлер, Липецк и Пензу.

Ранее стало известно, что между Северной столицей и Тампере может появиться поезд. Губернатор города на Неве Георгий Полтавченко пообещал своему финскому коллеге Лари Люлю проработать данный вопрос с РЖД.

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