Петербург и финский Тампере может связать поезд

Петербург и Тампере может связать поезд. Соответствующее предложение губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко сделал мэр финского города Лари Люлю во время встречи в Смольном. Российский градоначальник инциативу поддержал и пообещал проработать вопрос вместе с «РЖД».

Помимо поезда, Полтавченко и Люлю обсудили взаимодействие в сфере здравоохранения, науки и внедрения технологий «умного города». Оба политика назвали переспективными направлениями сотрудничества кооперацию в IT, судостроительном, медико-фармацевтическом кластерах.

Тампере является третьим по величине городом Финляндии, в нем проживают более 230 тыс. человек. Согласно опросам общественного мнения, в 2012 году Тампере занимал первое место по уровню привлекательности для проживания среди жителей Суоми.

Читайте также:

Поезд «Ласточка» между Петербургом и Псковом запустят в 2018 году



Ранее приграничные магазины Финляндии начали организовывать для жителей Северной столицы бесплатные автобусы. Трансфер действует туда и обратно до конкретного супермаркета. Главное условие бесплатного путешествия следующее: за два-четыре часа шопинга нужно приобрести товары на сумму не менее 50 евро (чуть больше 3,5 тыс. рублей).

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.