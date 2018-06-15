Из-за разводки Ладожского моста 18 июня на трассе «Кола» перекроют движение

В понедельник, 18 июня, с 15:00 до 15:45 Ладожский мост будет разведен, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В это время вверх по реке пройдет яхта «Rzeszowiak» с максимальным высотным габаритом 18 метров.

Технологическая разводка Ладожского моста производиться при температуре не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с. Ранее, 15 июня, переправу разводили для прохода негабаритных судов – баржебуксирного состава «РБ-20», малого ракетного корабля «Ураган» и «РБ Волчок».

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