На игру Марокко – Иран болельщиков доставят 130 автобусов

На первый петербургский матч Чемпионата мира Марокко – Иран болельщиков доставят 130 автобусов, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Двухсекционные автобусы будут ходить к «Зенит-арене» от аэропорта Пулково (S10) и станций метро «Площадь Восстания» (S2), «Петроградская» (S3), «Выборгская» (S4) и «Чкаловская» (S6).

Отправлять автобусы от метро, площади Восстания и аэропорта до Крестовского острова будут начала матча. Движение возобновится после «финального свистка». На период мундиаля на бортах транспортных средств можно увидеть стикеры с указанием о бесплатном проезде, в салонах будут транслироваться голосовые сообщения на русском и английском языках.

В день матча болельщики также бесплатно смогут воспользоваться городскими автобусными маршрутами № 49, 128, 158 без ограничений по количеству поездок. Пассажир должен иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Петербурге. Сегодня в 18:00 состоится первый матч сборной России на турнире против команды Саудовской Аравии.

Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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