Навальный рассказал про роскошные условия содержания в спецприемнике в преддверии ЧМ-2018

Оппозиционер Алексей Навальный после месяца, проведенного в спецприемнике, рассказал об изменившихся условиях содержания в преддверии Чемпионата мира по футболу. Политик подчеркнул, что кормить стали лучше, чем в ресторане, а в камерах провели евроремонт.

«Видимо власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решетки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи», – написал Навальный в Instagram.



По словам оппозиционера, теперь на выбор предлагают меню. Можно выбрать один из двух вариантов – между пловом или шашлыком, харчо или борщом. Из напитков присутствуют морс, вода и импортное безалкогольное пиво.

«Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажерок – студенток из Московского государственного лингвистического университета. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства», – добавляет Навальный.

Главным впечатлением для оппозиционера стали огромные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи мундиаля. По словам Навального, сейчас людям, вышедшим из спецприемника, дают подарки: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой ЧМ-2018. Политик остановился на последнем варианте и сыронизировал, что после мундиаля карета вновь превратится в тыкву.



Читайте также:

Навального выпустили из спецприемника после месяца ареста



Навальный попал в спецприемник после несанкционированного митинга «Он нам не царь», прошедшего на Пушкинской площади 5 мая. В отношении оппозиционера составили административные протоколы по статьям «неповиновение распоряжению полицейского» и «повторное нарушение правил проведения массового мероприятия».

Позже в спецприемник на 25 и 30 суток соответственно были отправлены пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и ведущий ток-шоу «Кактус» Руслан Шаведдинов. Обоим вменили организацию несанкционированных митингов.

Несогласованная акция в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина состоялась во многих городах России, в том числе Москве и Петербурге. По итогам несогласованного мероприятия в столице задержали более 700 человек, в городе на Неве правоохранителям не повиновались 217 человек. Более 70 из них получили арест или штраф.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Петербурге. Сегодня в 18:00 состоится первый матч сборной России на турнире против команды Саудовской Аравии.

Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.