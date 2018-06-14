У кота-оракула из Эрмитажа появилось собственное реалити-шоу на YouTube

У знаменитого кота-оракула Ахилла появилось собственное реалити-шоу на YouTube, рассказали в пресс-службе «Республики кошек». В новом проекте будет показана счастливая жизнь звезды Эрмитажа.

«В реалити-шоу без комментариев и специальной подготовки будет показана жизнь Ахилла вне камер, при камерах, во время ответственных дел, в минуты отдыха и беззаботного времяпрепровождения», – рассказывают авторы канала.

Сейчас зрители могут посмотреть первый выпуск с Ахиллом. В нем показан день кота во время предсказания итогов первого матча Чемпионата мира по футболу. Тогда он поставил на победу сборной России над Саудовской Аравией.

Глухой кот получил известность, делая предскания еще на Кубке конфедераций-2017. Он угадал победу России над Новой Зеландией, победу Португалии над Новой Зеландией и викторию Германии в финале против Чили. Житель Эрмитажа ошибся лишь однажды, предсказав победу Австралии над Камеруном. В итоге случилась боевая ничья.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Петербурге. Сегодня в 18:00 состоится первый матч сборной России на турнире против команды Саудовской Аравии.

Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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Видео: Youtube /catmuseum