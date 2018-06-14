«Российский Красный Крест» выплатил 68 млн рублей семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне»

«Российский Красный Крест» выплатил компенсации семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает пресс-служба организации. Согласно отчету, по состоянию на 5 июня на счет «Красного Креста» для помощи пострадавшим было пожертвовано 161,9 млн рублей.

Из этих срдств 68,5 млн израсходовали на выплату компенсаций. За каждого погибшего организация выплатила по 1,15 млн рублей. Для 14 пострадавших приобретены путевки на санаторно-курортное лечение в Сочи, Ялту, Кисловодск и Минеральные воды.

Ранее правительство Кузбасса отчиталось о выплате компенсаций семьям погибших при пожаре на общую сумму в 318 млн рублей. Эти средства выделялись собственником сгоревшего здания, федерального и областного бюджетов.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта. В результате инцидента погибли 60 человек. Причиной возгорания, по версии МЧС, стало короткое замыкание в светильнике.

Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

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По делу о пожаре проходят несколько человек, в том числе руководитель Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его вместе с начальником отдела надзора областного МЧС Григорием Терентьевым подозревают в халатности и растрате.

Суд арестовал владельца «Зимней вишни» Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

После трагедии масштабной проверке подверглись все торговые центры страны. Треть из них закрыли из-за многочисленных нарушений. Через два месяца после трагедии премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России, он предложил назначить на должность главы МЧС Евгения Зиничева. До него министерством с 2012 года руководил Владимир Пучков.

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