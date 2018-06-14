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Петербуржцев попросили скинуться на «Аллею парящих зонтиков»

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© Фото: vk.com/umbrellaskyspb

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Авторы проекта рассказали, что у них есть проблемы с финансированием.

Петербуржцев и гостей города попросили скинуться на «Аллею парящих зонтиков», которая ежегодно проходит в Соляном переулке. Авторы проекта рассказали, что в текущем году у них возникли трудности с финансированием.

«Для реализации проекта в этом году не хватает суммы, которая покроет расходы, связанные с техническим обеспечением инсталляции (аренда, установка и монтаж фермовых конструкций для размещения зонтиков в течение месяца; аренда сцены; аренда звукового оборудования)», – говорится в сообщении.

Сбор денег проходит на краундфандинговой площадке «Planeta.ru». Если необходимый 1 млн рублей удастся собрать, то парящие зонтики можно будет увидеть на традиционном месте с 4 августа по 2 сентября. На данный момент неравнодушные горожане собрали 12,3 тыс. рублей.

По словам авторов проекта, «Аллея парящих зонтиков» очень полюбилась петербуржцам. Здесь встречали необычных персонажей, пели и играли на «Желтом пианино», гуляли, назначали свидания, фотографировались и любовались зонтичной красотой. «Аллея» стала не только узнаваемой красочной инсталляцией, но и масштабным фестивалем в центре города.

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Подобные инсталляции существуют не только в Петербурге. Аналогичные проекты есть в Португалии, Великобритании, Голландии, Греции, США, Франции, Израиле, Турции, Италии, Киргизии, Австралии и Южной Корее.

Родоначальниками арт-традиции считаются португальцы. Позже идея с зонтами превратилась в стрит-арт. В Нидерландах средства защиты от дождя опустили в речной канал, а в Британии создали эффектные зонтичные паззлы, символизирующие типичные образы из кино.

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