  • 14 Июнь 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 21:19 62.3950  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 21:19 72.3208  
Нефть($) 14.06.2018 76.04 0.60
Нефть(p) 14.06.2018 4740.57 +12.90

Трубач дядя Миша сыграл для болельщиков на Невском проспекте гимн Марокко

Автор:


© Фото: Facebook / Александр Смирнов

Темы дня

Поклонники футбола оценили импровизированный концерт по достоинству.

Известный петербургский уличный музыкант дядя Миша исполнил для марокканских болельщиков гимн их страны. Импровизированный концерт состоялся на Невском проспекте. Поклонники футбола оценили представление по достоинству – они пели слова гимна и снимали концерт на видео.

«Можно подумать, что дядя Миша всю жизнь готовился к этому празднику. Гимн Марокко моментально собрал толпу. И вот его звездный час. Люди радуются, и сумочка заполняется восторгами. Но собрав сумочку Миша уходит дальше. Он знает много гимнов», – написал очевидец Александр Смирнов в своем Facebook.

Дядя Миша – один из самых известных уличных музыкантов Петербурга. Он объездил весь мир, играл для экс-губернатора Петербурга Анатолия Собчака стоя на голове. Это умение помогло трубачу попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Как признается сам дядя Миша, он знает наизусть около 12 тыс. песен земного шара, включая гимны национальных стран.

Читайте также:

Капитан сборной Англии по футболу поблагодарил Россию за теплый прием

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Уже сегодня, 14 июня, в 18:00, на стадионе «Лужники» пройдет открытие турнира. Встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

В Северной столице пройдут следующие игры мундиаля: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

    Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Шалом алейхем: топ-5 еврейских ресторанов в Петербурге

    Хумус, бульон с креплах, форшмак и фалафель – погрузитесь в мир удивительной еврейской кухни вместе с порталом «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.18
    Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?
    13.06.18
    Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!
    13.06.18
    Как выбрать и купить качественный матрас в Санкт-Петербурге
    13.06.18
    Tkeycoin: новое будущее для бизнеса
    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram