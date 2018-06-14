Трубач дядя Миша сыграл для болельщиков на Невском проспекте гимн Марокко

Известный петербургский уличный музыкант дядя Миша исполнил для марокканских болельщиков гимн их страны. Импровизированный концерт состоялся на Невском проспекте. Поклонники футбола оценили представление по достоинству – они пели слова гимна и снимали концерт на видео.

«Можно подумать, что дядя Миша всю жизнь готовился к этому празднику. Гимн Марокко моментально собрал толпу. И вот его звездный час. Люди радуются, и сумочка заполняется восторгами. Но собрав сумочку Миша уходит дальше. Он знает много гимнов», – написал очевидец Александр Смирнов в своем Facebook.

Дядя Миша – один из самых известных уличных музыкантов Петербурга. Он объездил весь мир, играл для экс-губернатора Петербурга Анатолия Собчака стоя на голове. Это умение помогло трубачу попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Как признается сам дядя Миша, он знает наизусть около 12 тыс. песен земного шара, включая гимны национальных стран.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Уже сегодня, 14 июня, в 18:00, на стадионе «Лужники» пройдет открытие турнира. Встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

В Северной столице пройдут следующие игры мундиаля: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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