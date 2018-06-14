Навального выпустили из спецприемника после месяца ареста

Оппозиционера Алексей Навальный выпустили из спецприемника после 30 суток ареста из-за акции «Он нам не царь», сообщает телеканал «Дождь».

Политика задержали на Пушкинской площади 5 мая, как только он появился на мероприятии. Позже в отношении него составили административные протоколы по статьям «неповиновение распоряжению полицейского» и «повторное нарушение правил проведения массового мероприятия». В итоге Тверской суд Москвы оправил Навального в спецприемник на месяц.

Позже в спецприемник на 25 и 30 суток соответственно были отправлены пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и ведущий ток-шоу «Кактус» Руслан Шаведдинов. Обоим вменили организацию несанкционированных митингов.

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Несогласованная акция в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина состоялась во многих городах России, в том числе Москве и Петербурге. По итогам несогласованного мероприятия в столице задержали более 700 человек, в городе на Неве правоохранителям не повиновались 217 человек. Более 70 из них получили арест или штраф.

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