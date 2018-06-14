В Петербурге 14 июня будет тепло и без осадков

В Северной столице в четверг, 14 июня, будет стоять теплая погода без осадков и сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 гр., днем +19...+21 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет повышаться. Восход солнца был в 03:36, закат будет в 22:22.

Ранее синоптики назвали май 2018 года самым жарким для Петербурга за последние 100 лет. Средняя температура превысила +15 градусов, что стало третьим результатом с 1897 года, когда было зафиксировано +16,2 градуса. На втором месте, согласно синоптикам, май 1906 года (+15,7).

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