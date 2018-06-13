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Большая часть мороженого в Петербурге не соответствует ГОСТу

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Специалисты утверждают, что только три пломбира из десяти сделаны в соответствии со всеми стандартами.

Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» проверила десять образцов пломбира из магазинов Северной столицы. Семь из них не соответствуют обязательным требованиям Технических регламентов Таможенного союза и российскому государственному стандарту. Два образца и вовсе оказались фальсификатом.

Пломбир ванильный в вафельном стаканчике «Балтийский стаканчик» от ООО «Богородский хладокомбинат» (Московская область) специалисты купили в магазине «Призма» на Обводном канале, 118.

Молочный жир образца в жировой фазе находился на уровне 48,5%. Это означает, что большую часть мороженого составили жиры немолочного происхождения. То есть пломбиром называть это мороженое нельзя.

Вторым фальсификатом был признан пломбир под собственной маркой торговой сети «Магнит» «Снежное лакомство» от ООО «Лагуна-Койл» (Московская область). В его составе вообще не оказалось молочного жира.

Вместо него – жиры растительного происхождения, в том числе пальмовое масло. По словам специалистов, это нарушение в пломбире «Снежное лакомство» они находят уже третий год подряд, несмотря на обращения «Общественного контроля» в Роспотребнадзор. 

«За три года у этой подделки изменились только цена и дизайн упаковки. В прошлом году подделка стоила 12 рублей за 70 граммов, в этом – уже 14,5 рубля. Остается только догадываться, по какой цене фальшивый пломбир поступает в сеть «Магнит», учитывая торговую наценку 20–30%», – сказал председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.

Еще одним образцом мороженого, не соответствовавшим заявленному составу, оказалось ванильное мороженое «Бифиссимо» (ООО «Кинешемский городской молочный завод», Ивановская область).

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По результатам проверки жирнокислотный состав продукта не соответствовал составу молочного жира по массовой доле стеариновой кислоты. Эта кислота характерна для говяжьего жира, так что, по предположению экспертов, в мороженое был добавлен заменитель молочного жира, сделанный на его основе.

В пломбире «Стимул. Птичье молоко» от ООО «Компания «Эскимос» (Томск) были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Эксперты связывают это с тем, что мороженое приехало в Петербург издалека.

На упаковках шести образцов из семи, не соответствовавших обязательным требованиям, не был указан полный перечень пищевых добавок и компонентов, входящих в состав готового продукта.

Информация о составе оказалась неполной на упаковках образцов: пломбир ванильный «Балтийский стаканчик» (ООО «Богородский хладокомбинат» (Московская область), пломбир «Стимул. Птичье молоко» (ООО «Компания «Эскимос», Томск), ванильное мороженое «Бифиссимо» (ООО «Кинешемский городской молочный завод», Ивановская область), пломбир «Село Зеленое» (ОАО «Милком», Пермь), пломбир «Сахарная трубочка» ТМ «Хладокомбинат № 1» (ООО «Ингман мороженое», Гомель), пломбир «Выбор Кремля» (ИП Шибаланская А.А., Нижегородская обл.). 

Некоторые изготовители неправильно указали на упаковке пищевую ценность, а изготовитель мороженого «Бифиссимо» не указал количество веществ, введенных в обогащенную молочную продукцию, с учетом их содержания в конце срока ее годности.

По словам экспертов «Общественного контроля», все эти мелкие нарушения не влияют на качество самого продукта, но вводят потребителя в заблуждение. 

Только три образца мороженого по итогам независимой экспертизы полностью соответствовали обязательным требованиям. Это пломбир ТМ «Лента» (ЗАО «Холод Славмо», Петрозаводск), «Пломбир ягодный» ТМ «Купино» (ООО «Купинское мороженое», Новосибирск) и пломбир «Брусника» (ООО «Челны холод», Набережные Челны).

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