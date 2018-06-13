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Картина дня: ремонт станции «Московские ворота», подарки для сборной Англии и раздельный сбор мусора

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Темы дня

До какого числа продлили ремонт эскалатора на станции метро, что российские болельщики подарили британским футболистам и зачем у «Зенит-арены» установили десятки мусорных контейнеров.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал ремонтируемый эскалатор на станции метро «Московские ворота». Быстрее всех в Петербурге об этом написали АБН (10:30), «Stroypuls.ru» (10:30), «MR7» (10:35).

Руководство петербургской подземки продлило срок капитального ремонта эскалатора на станции «Московские ворота». Работы на станции начались еще 20 апреля. Предполагалось, что «Московские ворота» вернутся к обычному режиму работы 14 июня, однако по неназванным причинам станцию полностью откроют только 18 июня.

В период с 15 по 18 июня вход на «Московские ворота» будет закрыт по рабочим дням с 08:15 до 09:10, а с 16:50 до 18:30 – ограничен.

Второй обсуждаемой новостью, по данным «Монитора», стали подарки для футболистов сборной Англии от петербургских болельщиков. Среди городской прессы оперативнее всех были «Regnum» (17:40), «78.ru» (18:05), телеканал «Россия Санкт-Петербург» (18:20).

Нападающий и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн рассказал, что команду очень хорошо встретили в России. Англичане разместились в Репино. На первую тренировку в Зеленогорске футболисты опоздали на час, однако это не помешало болельщикам вручить им памятные подарки.

Девушки в русских национальных костюмах подарили англичанам каравай с футбольными узорами и золотой самовар. После занятий игроки британцы на протяжении получаса раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Джейми Варди, Джек Батленд и Джордан Хендерсон пообщались с журналистами, подчеркнув, что им создали фантастические условия.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стали контейнеры для раздельного сбора мусора, установленные у «Зенит-арены». Быстрее всех информацию об этом распространили «Regnum» (14:10), «Невские новости» (14:47) и АБН (14:55).

Спецконтейнеры были установлены Смольным вместе с мусороперерабатывающим заводом МПБО-2. На подходах к стадиону на Крестовском острове на 82 точках появились 164 емкости, в том числе у метро «Новокрестовская», на Футбольной площади и других местах.

«Сбор мусора ведется по методологии, рекомендованной оргкомитетом ФИФА: отдельные емкости устанавливаются для перерабатываемого и не перерабатываемого мусора, они маркированы специальными символами и надписями», – подчеркнули в комитете по благоустройству.

Чиновники отметили, что к перерабатываемым отходам относятся пластиковые бутылки и стаканы, упаковочная пленка, алюминиевые банки, стекло и незагрязненная бумага.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Аргументы и факты в Петербурге».

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